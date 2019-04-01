HERE ARE some of the top stories FROM THE CBS46 NEWSROOM:
FIVE PEOPLE SHOT IN THE SOUTHWEST ATLANTA NEIGHBORHOOD OF EAST POINT.
ONE PERSON IS DEAD, ANOHER IN CRITICAL CONDITION AT GRADY MEMORIAL HOSPITAL.
POLICE SAY THIS ALL STARTED WITH AN ARGUMENT BETWEEN TWO GROUPS.
THE INVESTIGATION IS ONGOING.
THE FAMILY OF A YOUNG MAN SHOT AND KILLED AFTER POLICE SAY HE KNOCKED ON THE WRONG DOOR IS SEEKING JUSTICE.
19 YEAR OLD OMARIAN BANKS WAS DROPPED OFF AT THE WRONG APARTMENT EARLY FRIDAY MORNING ON FAIRBURN ROAD, WHERE HE LIVED WITH HIS GIRLFRIEND.
BUT HE KNOCKED ON THE WRONG DOOR, AND ACCORDING TO POLICE THE MAN INSIDE GOT A GUN AND CONFRONTED BANKS.
THE VICTIM'S MOTHER SAYS SHE CAN'T BELIEVE HER SON IS gone over an innocent mistake.
A VIGIL FOR BANKS IS TOMORROW NIGHT IN RIVERDALE.
TOMORROW IS THE LAST DAY FOR GEORGIA LAWMAKERS TO PASS BILLS OVER TO GOVERNOR KEMP.
IF BILLS DON'T MAKE IT TO THE GOVERNOR TUESDAY.
THEY DIE UNTIL NEXT YEAR.
IT'S NOW UP TO GOVERNOR KEMP TO DECIDE IF GEORGIA WILL HAVE ONE OF THE TOUGHEST ABORTION LAWS IN THE U-S.
THE SO-CALLED HEARTBEAT BILL--MADE IT OUT OF THE LEGISLATURE--BY A MARGIN OF JUST ONE VOTE.
AND THE MEDICAL MARIJUANA BILL CLEARNED ANOTHER HURDLE -- PASSING THE STATE SENATE.
IT WOULD ALLOW THE IN-STATE PRODUCTION AND SALE OF LOW POTENCY T-H-C OIL.
THE BILL NOW GOES BACK TO THE HOUSE FOR A VOTE BEFORE THE GOVERNOR’S DESK.
THIS MORNING-FANS AND THE ENTERTAINMENT WORLD IS IN SHOCK OVER THE MURDER OF RAPPER NIPSEY HUSSLE
HE WAS SHOT AND KILLED SUNDAY OUTSIDE A LOS ANGELES STORE HE OWNED.
HUSSLE WAS NOMINATED FOR A GRAMMY FOR BEST RAP ALBUM FOR 2019.
IN SOUTH L-A , HE WAS WELL KNOWN FOR HIS WORK IN THE COMMUNITY.
SO FAR, POLICE HAVE NOT MADE AN ARREST AND DON’T HAVE A MOTIVE.
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