I'M BRITTANY MILLER.
POLICE ARE ON THE LOOKOUT FOR THE MAN WHO WALKED INTO RENFRO MIDDLE SCHOOL IN DECATUR.
HE WENT INTO A STUDENT BATHROOM, AND LATER LEFT THE BUILDING, WALKING SOUTHBOUND ON KINGS HIGHWAY.
IT HAPPENED TUESDAY AFTERNOON, JUST BEFORE SCHOOL LET OUT.
THE GEORGIA BOARD OF REGENTS HAS VOTED TO INCREASE UNIVERSITY FUNDING BY 75 MILLION DOLLARS NEXT YEAR.
THE STATE BUDGETS 15 BILLION DOLLARS A YEAR FOR EDUCATION.
A FORMER NFL FOOTBALL PLAYER AND A GEORGIA DOCTOR FACE CHARGES OF ILLEGALLY DISTRIBUTING PRESCRIPTION DRUGS, INCLUDING OPIOIDS, IN CARTERSVILLE.
FEDERAL PROSECUTORS HAVE INDICTED SEDRICK HODGE AND BROOKHAVEN DOCTOR VICTOR HANSON.
HODGE WAS A LINEBACKER FOR THE NEW ORLEANS SAINTS.
WITH THE CBS 46 NEWS FLASH. I'M BRITTANY MILLER.
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